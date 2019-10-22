«Ювентус» — «Локомотив»: прогноз Ильи Казакова на Лигу чемпионов

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Ювентус» — «Локомотив».



Ставка: минимум 3 мяча в матче за 1.60.



«Самая любопытная и важная из игр вторника для нас. В матче с «Болоньей» далеко не безупречно выглядел «Ювентус». Но мне кажется, что по этой игре Серии А выводы и прогнозы на предстоящий матч делать неправильно.



«Ювентус» играл против соперника для себя заурядного и привычного, который гарантированно должен был принести туринцам три очка. Так это и произошло, пусть и пришлось пострадать и помучиться. Команда более чем рациональная, даже в большей степени, чем многие другие итальянские клубы, которые этим качеством славятся. Она умеет распределять силы как на длинные, так и на короткие дистанции. Мне кажется, что «Ювентус» играл против «Болоньи» так, чтобы очень много сил осталось на матч вторника.



«Ювентус» в последних матчах Лиги чемпионов играет стабильно верховые встречи, где забивается более 2,5 гола. Я жду, что эта игра тоже не станет исключением. У «Локомотива» известны кадровые проблемы. Для этого «Локомотива» магия имени соперника и атмосфера на стадионе может оказаться более давящей и более серьёзной, чем мы с вами можем предположить.



Мне кажется, что это серьёзный вызов для футболистов. Они не то что испугаются, а могут оказаться слишком закрепощёнными. Хотя, конечно, и Крыховяк, и юный Баринов, и Гильерме, и Чорлука, и Хёведес, и Жоау Мариу — это люди, которые порох понюхали либо обладают очень устойчивым характером. Исходя из всего вышесказанного, жду, что туринцы забьют минимум два гола. Мне кажется, что это правильная ставка, к сожалению для «Локомотива», потому что «Ювентус» именно такая команда, забивающая по два мяча, как правило.



Мне кажется, что правильная ставка — «обе команды забьют», потому что «Локомотив» в этом сезоне очень кусачий, бегущий и наглый. Я бы ещё советовал поставить на победу «Ювентуса», пусть коэффициент и небольшой, и на то, что перевес фаворита составит не более одного мяча. Поэтому даже рискнул бы и предложил ставку на счёт 2:1 в пользу туринцев. Тем самым получится очень достойный матч со стороны «железнодорожников», — сказал Казаков.

«Ювентус» — «Локомотив». Прогноз: Сёмин не сможет остановить Роналду У «Локомотива» нет шансов в Турине, но «железнодорожникам» не привыкать проигрывать грандам.