«Бенфика» — «Лион»: прогноз Ильи Казакова на встречу Лиги чемпионов

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Бенфика» — «Лион».



Ставка: победа «Бенфики» за 2.20.



«Мы говорим о Лиге чемпионов, о матче в Португалии между «Бенфикой» и «Лионом». Мне кажется, что в этом матче у «Лиона» будут большие сложности. «Бенфика» уже не та, что была на старте этого сезона – закончился период адаптации, сыгралась команда и стала соответствовать своему статусу. Если мы посмотрим на линию, которую дает БК ФОНБЕТ, то мне кажется любопытно взять несколько ставок. Во-первых, ставка на то, что «Лион» не забьет – 3,30 коэффициент, достаточно большой. Обе забьют – нет. Здесь тоже довольно высокий коэффициент 2,25. Также я бы взял низовой матч, потому что «Бенфика» пока еще забивает не так много.



Итак, я предлагаю играть на то, что забьет только «Бенфика», на то, что «Бенфика» выиграет, и на то, что в этом матче будет забито менее 2,5 голов», — сказал Казаков.



«Бенфика» — «Лион». Прогноз: Депай и Дембеле накажут португальцев “Бенфике” для сохранения шансов на плей-офф кровь из носу нужно побеждать.