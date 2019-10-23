«Бенфика» — «Лион»: прогноз Ильи Казакова на встречу Лиги чемпионов

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Бенфика» — «Лион».
Ставка: победа «Бенфики» за 2.20.
«Мы говорим о Лиге чемпионов, о матче в Португалии между «Бенфикой» и «Лионом». Мне кажется, что в этом матче у «Лиона» будут большие сложности. «Бенфика» уже не та, что была на старте этого сезона – закончился период адаптации, сыгралась команда и стала соответствовать своему статусу. Если мы посмотрим на линию, которую дает БК ФОНБЕТ, то мне кажется любопытно взять несколько ставок. Во-первых, ставка на то, что «Лион» не забьет – 3,30 коэффициент, достаточно большой. Обе забьют – нет. Здесь тоже довольно высокий коэффициент 2,25. Также я бы взял низовой матч, потому что «Бенфика» пока еще забивает не так много.
Итак, я предлагаю играть на то, что забьет только «Бенфика», на то, что «Бенфика» выиграет, и на то, что в этом матче будет забито менее 2,5 голов», — сказал Казаков.
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