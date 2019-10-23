«Металлург» – «Ак Барс»: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» – «Ак Барс».
Ставка: победа «Ак Барса» в матче за 1.75.
«Сложно делать прогнозы на этот матч, но всё-таки я думаю, что «Ак Барс» покажет хорошую игру и сможет победить. «Металлург» одержал убедительную победу над «Авангардом» (3:0), но мне кажется, что они неспособны в двух играх подряд победить команды, которые занимают верхние строчки на Востоке. «Ак Барс» сыграет более качественно, чем Омск. Казанцы после поражения от «Салавата Юлаева» настроятся на предстоящие матчи и постараются добиться максимального для себя результата.
«Металлург» уже должен прийти в себя, у них хорошая команда, но они неудачно провели стартовый отрезок чемпионата. Думаю, команда Ильи Воробьёва поднимется в таблице. «Металлург» будет настраиваться на все свои игры, но, конечно, не всегда они смогут побеждать, так как это хоккей. Вряд ли в ближайших матчах у них будет какая-то победная серия, нужно ещё подождать улучшения игры.
Эта встреча будет нерезультативной, потому что «Ак Барс» в выездных матчах играет в закрытый хоккей на контратаках. Если они получаются, тогда казанцы добиваются результата. Если нет, то возникают сложности», — сказал Вуйтек.
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