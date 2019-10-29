«Барселона» — «Вальядолид»: прогноз Жорди Гратакоса на игру Примеры

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 11-го тура испанской Ла Лиги сезона-2019/20 «Барселона» — «Вальядолид».



Ставка: победа «Барселоны» минимум в 3 мяча за 2.05.



«Матч с «Вальядолидом» очень важен для «Барселоны». После победы «Гранады» именно она находится на первом месте, а «Барселона» располагается на второй позиции. Хотя у каталонцев на одну игру меньше, так как матч с «Реалом» был перенесён. Также «Барселона» играет дома, а это всегда важно для команды.



Все игроки здоровы и находятся в отличной форме. В хорошем расположении духа Месси, Суарес, Бускетс, Дембеле, де Йонг. Все настроены на матч с «Вальядолидом», где очень неплохо работает главный тренер. В прошлом сезоне и в этом отлично себя проявляет.



В составе «Вальядолида» нет суперзвёзд, но команда играет неплохо тактически, действует в обороне, умеет закрываться. Но на «Камп Ноу» всегда сложно играть против «Барселоны».



Неплохо вписался в состав Антуан Гризманн, заметно взаимодействие с Месси. Есть Дембеле, есть Фати. Это исполнители, которые в некотором роде изменили игру «Барселоны». «Вальядолиду» будет очень сложно против «Барселоны», которая отлично отдохнула и на выходных не проводила матч. Сейчас каталонцы имеют оптимальную готовность.



Мои прогнозы на этот матч: победа «Барселоны» с форой (-2,5), хозяева забьют минимум два гола во втором тайме и «Вальядолид» не забьёт», — сказал Гратакос.

«Барселона» — «Вальядолид». Прогноз: перенос «класико» поможет каталонцам Отдохнувшие Месси, Гризманн и Суарес покуражатся в матче с «Вальядолидом».