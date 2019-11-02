Сауль Альварес — Сергей Ковалёв: прогноз Николая Валуева на бой в Лас-Вегасе

Депутат Госдумы России и бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Николай Валуев записал прогноз на бой Сауль Альварес (51-1-2, 35 КО) — Сергей Ковалёв (34-3-1, 29 КО) в полутяжелом весе за титул чемпиона мира по версии WBO.
Ставка: Альварес победит в 7-м—12-м раундах за 4.20.
«Бой, который может стать боем года: Сауль Альварес против Сергея Ковалёва. Канело поднимается на одну весовую категорию. На кону пояса, огромные деньги и положение, но для Сергея Ковалёва это вечер истины, а для Альвареса своеобразный дебют. Как будет развиваться поединок — об этом гадают многие. Практически никто не даёт, кроме Фредди Роуча, однозначных прогнозов. Здесь не может быть однозначной истории.
Не забываем, что удар у Сергея остался, он по праву именуется крашером и панчером. Канело об это прекрасно помнит, поэтому будет развивать свое нападение в ближней дистанции, куда ему ещё придётся прорываться. В принципе, у него немало шансов туда прорваться, и он знает почему. В последнем бою, который для Сергея был тяжёлым, мы это видели. Кстати, не стоит сбрасывать со счетов и то, что бой Ковалёва был буквально недавно, а Канело к данному бою готовился большее количество времени.
Ковалёв будет стараться расстреливать Альвареса со своей любимой дистанции, а тот будет стараться эту дистанцию как можно скорее разорвать. Как скажется на Альваресе переход в другую весовую категорию? Думаю, что даже в лучшую сторону, потому что, глядя на его комплекцию, он к этому готов.
Не могу ничего однозначного сказать, но если бой затянется, то велика вероятность, что Альварес одержит в этом бою победу, если не нарвётся на убивающие удары Ковалёва. Но я болею за Сергея».
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