«Зенит» – ЦСКА: прогноз Виктора Гусева на матч 15-го тура РПЛ 2 ноября 2019 года

Известный телекомментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч 15-го тура Российской Премьер-лиги «Зенит» — ЦСКА.

Ставка: ТБ 2,5 мяча за 2.04.



«Наверное, это самое подходящее время для такого матча, если говорить со стороны “Зенита”, но очень не подходящее для ЦСКА, потому как складываются сейчас события. “Зенит” удачно играет на европейской арене. Там есть какие-то свои, не совсем приятные, моменты, но всё равно это удачное выступление в Лиге чемпионов, без сомнения. И полнейший провал на этом же фронте для ЦСКА, поражение за поражением в Лиге Европы.



В предыдущем туре “Зенит” уверенно выигрывает у ”Крыльев Советов” в Самаре при великолепной игре голкипера “Крыльев Советов” Рыжикова. ЦСКА же снова проигрывает, ЦСКА проигрывает дома московскому “Динамо” со счетом 0:1. И что мы видим? Что в последних пяти матчах всех турниров ЦСКА один раз сыграл вничью и четыре раза проиграл.

Посмотрим с этой точки зрения ещё и на таблицу, на которой приведены только домашние матчи команд, и здесь “Зенит” — не лидер, как ни странно. По домашнем матчам в этой таблице “Зенит” занимает только третье место. Что касается игр в гостях, а ЦСКА будет гостить в Санкт-Петербурге, то здесь ЦСКА располагается даже выше, чем в основной таблице. На это обращаю внимание для того, чтобы вы ориентировались.



Конечно, первое, что мне приходит в голову, — это то, что “Зенит” играет дома против одного из своих главных конкурентов. Мы вспоминаем победу со счетом 6:1 над “Ростовым”, которую одержал “Зенит”, и тут у любого соперника поджилки затрясутся. Последний матч был сыгран 12 мая, “Зенит” победил дома со счетом 3:1. Но ещё в первом круге того чемпионата дома, в конце прошлого года, ЦСКА выиграл у питерцев. “Зенит” — самый результативный клуб Премьер-Лиги, и я почти уверен, что мы увидим забитые мячи и в этом матче. Мой прогноз: тотал больше 2,5 голов».



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