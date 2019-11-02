«Зенит» — ЦСКА: прогноз Дмитрия Шнякина на матч Российской Премьер-лиги

Известный телекомментатор Дмитрий Шнякин дал прогноз на матч 15-го тура Российской Премьер-лиги «Зенит» — ЦСКА.

Ставка: победа «Зенита» во втором тайме за 2.03.



«Вроде бы тут все просто. Даже, наверное, максимально просто. Такое редко бывает в игре между двумя грандами, но сейчас положение дел у ЦСКА настолько печальное, что можно с легкостью предсказать их грядущее выступление.



“Зенит” выглядит лучше в последнее время и вряд ли этот матч будет исключением. Я думаю, что многие из вас обратили внимание на то, что ЦСКА просаживается во вторых таймах, именно по осени. Кстати, эта проблема корнями уходит еще в предыдущий сезон, еще и при других составах. Вообще осенью ЦСКА неважно выглядит. Мы видим по последним результатам как сложно даются голы и в целом тяжело дается результат.



Есть статистика, согласно которой в чемпионате ЦСКА в два раза чаще пропускает после перерыва — четыре до конца первого тайма, восемь голов после. Причем это касается не только Российской Премьер-лиги, но и еврокубков, где та же история. Чего только стоит обидный пропущенный мяч от “Ференцвароша” на последних минутах и как итог проигрыш с минимальным счетом у себя дома. Учитывая, что у питерцев обойма в разы больше, они должны выглядеть свежее в очной встрече во втором тайме.



”Зенит” в общем выглядит намного свежее и довольно много забивает. “Зенит”, в свою очередь, разогревается. Он 10 голов забил до перерыва и 17 после. Так, что я думаю, что тут просто очевидная ставка — это победа “Зенита” именно во втором тайме. Я думаю после перерыва “Зенит” дожмет ЦСКА».



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