Сауль Альварес – Сергей Ковалев: прогноз Романа Мазурова на бокс в Лас-Вегасе

Российский комментатор смешанных единоборств Роман Мазуров дал прогноз на бой за звание чемпиона мира WBO в полутяжелом весе Сауль Альварес (Мексика) – Сергей Ковалев (Россия), который состоится 3 ноября.



Ставка: Альварес победит досрочно за 3.00.



«Сразу бросается разница в весовых категориях, потому что Альварес боксирует в категории 72 кг, а Ковалев – в 79 кг. Более того, Ковалев говорил о том, что в силу антропометрии его утомляет сгонка веса. И это может сказываться на его функциональной готовности, то есть он быстро устает. Канело тоже является приличным сгонщиком и для того, чтобы опускаться в 72 кг, ему также приходится худеть. Поэтому я не думаю, что здесь будет какая-то катастрофическая разница в весе.

У Сергея будет преимущество в антропометрии – длина рычагов, размах рук и так далее. Но опять же Альваресу не впервой работать с такими ребятами. С тем же Джейкобсом Сауль особых проблем не испытал. Ковалев не зря носит прозвище Крашер, так как его кулаки вдавили в канвас много соперников. Некоторые говорят, что он один раз попадет в Альвареса и тот ляжет. Нет, не ляжет. Потому что Сауль выдержал две бомбардировки от Геннадия Головкина. Так что я не думаю, что мощь Сергея Ковалева как-то испугает Альвареса, который очень подвижный и техничный.

Бои с Головкиным показали, что он умеет работать не только в атаку, но и великолепно действует вторым номером, что делает его бойцом разносторонним. Плюс Сауль обладает страшной нокаутирующей мощью и великолепно работает по туловищу. И мы все знаем, что Ковалева в этом направлении можно просадить функционально. У Сергея действительно бывают проблемы с функционалом и не всегда он готов работать всю дистанцию в одном темпе. Хотя с Альваресом были определенные сложности, но в целом бой прошел достаточно ровно.

Но, при всем уважении к Элейдеру, Канело – это немножко другой уровень. Я думаю, что мексиканец сразу пойдет вперед, будет бить по туловищу в результате чего сразу отобьет корпус Сергею и в дальнейшем одержит победу. Я считаю, что бой пройдет именно в таком ключе и фаворит в этом бою так или иначе – Сауль Альварес".