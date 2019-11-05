«Боруссия» Д — «Интер»: прогноз Нобеля Арустамяна на игру Лиги чемпионов

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Боруссия» Дортмунд — «Интер».
Ставка: минимум 3 мяча в матче за 1.82.
«Я был на первом матче между «Интером» и «Боруссией». Была очень скучная и нудная игра. Команды очень долго подбирали ключи друг к другу. Если бы не гол Мартинеса в первом тайме, то у «Интера» были бы большие проблемы.
Сейчас это, по сути, уже игра плей-офф. Тот, кто выиграет в этом матче, почти наверняка пройдёт в 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра будет сложная для двух команд. «Интер» настраивается решительно. Конте уже жалуется, что у него не самая длинная скамейка запасных. Много утомительных матчей. Но «Интер» будет настраиваться на победу над «Боруссией» и пройти дальше в плей-офф. Это очень важно для развития клуба.
«Боруссия» постарается сыграть активней, чем в Милане. Будет больше атак, попыток продавить, забить. В этом матче можно играть тотал больше 2,5 мяча. «Интер» в обороне тоже не будет отсиживаться. Ничья в этой игре «Интер» не устраивает.
Тотал больше 2,5 можно расширить и добавить обе забьют, но мне кажется, что именно одного тотала вполне достаточно. Вполне достойная и хорошая ставка для этой встречи», — сказал Арустамян.
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