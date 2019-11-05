«Зенит» — «РБ Лейпциг»: прогноз Егора Титова на матч Лиги чемпионов

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Зенит» — «РБ Лейпциг» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.



Ставка: минимум 4 мяча в матче за 2.55.



«Немножко пугает, что творит «Лейпциг» в последнее время. Победа над «Зенитом» его привела в чувства. До этого он был вялым, а сейчас снова играет замечательно. 8:0 выиграли у «Майнца» в чемпионате. Это что-то невероятное. До этого 6:1 победили. На футбольные счета не похоже, но тем не менее.



А у «Зенита», мягко говоря, не получилась игра с ЦСКА. Было численное преимущество долгое время, но толком из него ничего не извлекли. Только счёт сумели сравнять. И даже не скажешь, что Акинфееву часто приходилось спасать команду. Очень грамотно ЦСКА оборонялся, а «Зенит» ничего толкового придумать не мог. Много было лишних передач, моменты создавали со скрипом.



«Зенит» будет играть дома, много атаковать будет, всё-таки победа нужна. А «Лейпциг» может сыграть от соперника, где-то, возможно, перехватит инициативу. Это очень быстрая команда, техничная. «Зениту» стоит опасаться. А вообще, думаю, игра будет идти без центра поля. Атакой на атаку будут отвечать команды. Уверен, что забьют и те, и другие. А поставлю на «тотал больше 3,5 мяча». Футбол будет более открытым, чем в первой встрече», — сказал Титов.

«Зенит» — «РБ Лейпциг». Прогноз: Нагельсман снова переиграет Семака «РБ Лейпциг» забил 14 мячей в двух последних матчах. Дзюбу и компанию ожидает тяжёлый вечер.