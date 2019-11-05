«Боруссия» Д — «Интер»: прогноз Алексея Андронова на матч Лиги чемпионов

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Боруссия» Дортмунд — «Интер» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.
Ставка: «Интер» не проиграет за 1.82.
«Важнейшая игра для «Боруссии», для определения ее дальнейших перспектив в Лиге чемпионов, а не в другом еврокубке. Я, собственно, уже в Дортмунде нахожусь, изучаю пока антураж. Большой уверенности в достижении победного результата нет даже у болельщиков «Боруссии». Игра команды нестабильна, проблемы существуют и в обороне, и в атаке.
А «Интер» не тот коллектив, который испугается «Вестфаллена» и болельщиков Дортмунда. Думаю, Антонио Конте прекрасно понимает, куда и зачем он едет.
С моей точки зрения, «Интер» в более удобном положении. Стратегически ему будет более удобно играть, его устраивает ничья. А учитывая, что Дортмунд далеко не всегда успешно вскрывает оборону соперника, ничья весьма вероятна. А ставил бы я на «Интер» не проиграет» с коэффициентом 1,82. Не исключаю, что итальянцам удастся в контратаке забить и победить», — сказал Андронов.
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