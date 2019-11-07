Россия — Финляндия: прогноз Дениса Казанского на матч Кубка Карьяла

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч Кубка Карьяла Россия — Финляндия.
Ставка: меньше 5 шайб в матче за 1.83.
«Красная машина и её новая сборка на Евротуре – будет достаточно любопытно посмотреть на то, как неожиданные персоны впишутся в команду Алексея Кудашова. В сборной мир и порядок, но что творится на душе главного тренера? Это большой вопрос, потому что в СКА проблемы тяжелейшие, а у сборной экспериментальный состав. Сборная Финляндии действующий чемпион мира, плюс это домашний турнир для них, поэтому финны будут достаточно острыми перцами для нашей команды.
Я бы не стал глубоко лезть в этот матч и вспоминать какие-то расклады из прошлых встреч, потому что команды всё время меняются. Я думаю, что игра будет достаточно осторожной – финны захотят победить, а наши захотят не проиграть. Я думаю, что будет не так много забитых шайб с учётом нашего состава. Там слишком много экспериментов, на мой взгляд, поэтому будет меньше пяти шайб в этой встрече», — сказал Казанский.
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