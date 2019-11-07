«Ференцварош» – ЦСКА: прогноз Валерия Непомнящего на игру Лиги Европы

Изестный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч группового этапа Лиги Европы «Ференцварош» – ЦСКА.



Ставка: победа ЦСКА за 2.20.



«На мой взгляд, ЦСКА должен обыгрывать эту команду. Да, в прошлом матче не повезло, не получилось. Моментов было очень много у «армейцев», но подкачала реализация. Тем не менее «Ференцварош» — это команда среднего уровня ФНЛ, а у ЦСКА рано или поздно должна закончиться эта череда невезения. Поэтому готов поставить в этом матче на победу ЦСКА.



Я верю в то, что «армейцы» могут зацепиться за первое или второе место. Игроки просто должны использовать свои моменты, играть до конца. А тем более соперник явно по зубам. Единственное, что смущает, — это проблемы в обороне. Нет какой-то наигранной связки, постоянно происходят какие-то изменения. Но всё же я думаю, что «армейцы» смогут добиться положительного результата, поэтому и поставлю на победу ЦСКА», — сказал Непомнящий.

«Ференцварош» — ЦСКА. Прогноз: «армейцы» останутся на последнем месте в группе ЦСКА устал после битвы с «Зенитом», а на Лигу Европы выставлять основной состав уже не имеет смысла.