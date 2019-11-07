«Ференцварош» — ЦСКА: прогноз Евгения Ловчева на матч Лиги Европы

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч Лиги Европы «Ференцварош» — ЦСКА.



Ставка: «Ференцварош» выиграет и не пропустит за 6.00.



«Здесь я исхожу из того, что «Ференцварош» на ходу, он лидирует у себя в чемпионате. Он выиграл в Москве (хотя можно сказать, что и не по делу выиграл).



Но тут надо говорить о ЦСКА, что у них совершенно плохо сейчас в атаке. И то, что они в Кубке России выиграли на последних секундах, – это скорее чудо и в чём-то случайность. Всё будет зависеть от атаки ЦСКА. Коль у них в течение нескольких игр ничего не получается, то и здесь, на чужом поле, не особенно получится. Поэтому отдаю победу «Ференцварошу». Также ставлю на победу хозяев всухую и ТМ (2,5)», — сказал Ловчев.

«Ференцварош» — ЦСКА. Прогноз: «армейцы» останутся на последнем месте в группе ЦСКА устал после битвы с «Зенитом», а на Лигу Европы выставлять основной состав уже не имеет смысла.