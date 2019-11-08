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«Ахмат» – «Урал»: прогноз Михаила Поленова на матч РПЛ

«Ахмат» – «Урал»: прогноз Михаила Поленова на матч РПЛ
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Известный комментатор Михаил Поленов дал прогноз на матч 16-го тура РПЛ «Ахмат» – «Урал».

Ставка: победа «Ахмата» за 2.01.

«Очень разное положение у команд, но при этом между ними четыре очка в турнирной таблице. Вообще, наша турнирная таблица — пример всей Европе, как плотно можно закрутить интригу. Одна игра и «Ахмат» из зоны вылета может добраться сразу до середняков.

«Ахмат», конечно, занимает не свое место. Конечно, состав грозненцев гораздо сильнее, чем борьба за выживание. Но в силу разных обстоятельств «Ахмат» там оказался, выбираться оттуда никому непросто. Не бывает команд, которые маршем покидали зону вылета, это всегда происходит с скрипом.

Игра с «Уралом», на мой взгляд, это одна из тех встреч, где «Ахмат» должен набирать три очка. Я бы посоветовал вам задуматься над вариантом П1. Тем более, что букмекеры оценивают победу хозяев довольно сильно.

Давайте поговорим о том, чем силен нынешний «Ахмат». Он меняется при новом тренере. Игорь Шалимов ставит более атакующую игру, более яркую, может быть, даже более результативную. Это мы будем наблюдать в ближайшее время.

Пока изменения носят косметический характер, радикально что-то изменить было трудно. По дистанции чемпионата это будет вырисовываться.

«Урал» в нынешнем сезоне «всухую» провел только два матча. Один из них как раз против «Ахмата», когда выиграл в Екатеринбурге со счетом 3:0. Проблемы у «Урала» по-прежнему есть, в Грозном играть трудно, а «Ахмату» очень и очень надо выиграть», — сказал Поленов.

«Ахмат» — «Урал». Прогноз: грозненцы покинут зону вылета РПЛ
«Урал» не проигрывает «Ахмату» пять матчей подряд, но Глушаков и компания нацелены только на победу.
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