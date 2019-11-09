«Лестер» — «Арсенал»: прогноз Романа Гутцайта на матч английской Премьер-лиги

Футбольный комментатор и спортивный журналист Роман Гутцайт дал прогноз на матч 12-го тура АПЛ сезона-2019/20 «Лестер Сити» — «Арсенал».



Ставка: индивидуальный тотал “Лестера” больше 1,5 голов за 1.76.



“Арсенал” сейчас не в идеальной форме. Команду Унаи Эмери лихорадит. “Арсенал” пропускает достаточно много, часто упуская победу, как было в Кубке лиги в матче с “Ливерпулем” на “Энфилде”. То же самое случилось и в домашнем матче с “Вулверхэмптоном”, только счёт был значительно скромнее. На этот раз “Арсенал” играл матч Лиги Европы не в четверг, а в среду. Не думаю, что это будет иметь прямое влияние на встречу с “Лестером”, так как у “Арсенала” в Лиге Европы вышел смешанный состав и не все эти игроки будут в старте в матче с “Лестером”.



Команда Брендана Роджерса сейчас в полном порядке. Надо отметить, что “Лестер” набрал ход и раскрывает своих замечательных футболистов. Регулярно забивает Варди, и “Лестер” одерживает несколько выездных побед подряд. “Лестер” громит “Саутгемптон” со счётом 9:0.

Мне кажется, в домашнем матче, “Лестер”, вернувшийся домой после серии выездов, будет играть страстно. Вечерний матч, трибуны будут переполнены. Эта шикарная атмосфера может стать хорошей площадкой, чтобы обе команды реализовали себя по максимуму.



Мой прогноз — индивидуальный тотал “Лестера” больше 1,5 голов. В два мяча “лис” я верю».



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой игры.