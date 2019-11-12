«Металлург» Мг — «Трактор»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Металлург» Мг — «Трактор».



Ставка: победа «Трактора» с форой (-1) за 6.63.



«Итак, терпелка у руководства «Трактора» закончилась, и одного бывшего наставника нижегородского «Торпедо» они сменили другим. Вполне возможно, что поспешили. Вполне возможно, надо было сперва проконсультироваться у Валерия Шанцева. По вопросу, например, как он посылал далеко и надолго всех великих хоккейных экспертов и прочих доброжелателей, рекомендовавших ему снять Скудру в первый же «шторм» в команде. И даже кандидатуры преемников подавали, только Шанцев был неуступчив, и Скудра его в итоге не подвел, каждый год выводя «Торпедо» в плей-офф, хотя по бюджету никак не мог этого делать.



Ну, на Урале собственные взгляды на хоккей. Там Йозеф Яндач мяукнуть не успел, как в спину ему полетел его же чемодан. Поэтому увольнению Скудры удивляться не станем. Но ведь дело-то не только и не столько в Скудре. С Юрзиновым-то, конечно, народ вздохнет свободнее, и на первое время это определенный результат принесет, а вот далее.



И вот с этой точки мы и спляшем и попробуем, вопреки здравому смыслу, предсказать победу «Трактору». Челябинцы супротив магнитогорцев играют тяжеловато, но тут с новым тренером наверняка полетят. Поэтому есть смысл поставить на гостевую победу «Трактора», минимальную, зато в основное время», — сказал Лебедев.

«Металлург» — «Трактор». Прогноз: Юрзинов наберёт очки в южноуральском дерби Челябинцы уволили Скудру и рассчитывают вернуться в гонку за плей-офф.