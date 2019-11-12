ЦСКА — «Спартак»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ ЦСКА — «Спартак».



Ставка: победа «Спартака» за 7.75.



«Самое время сделать нелогичную ставку, которая на самом деле будет вполне логичной. Нелогичной она выглядит потому, что ставить будем против фаворита. Причем единоличного, причем действующего обладателя чемпионского титула. И все-таки…



ЦСКА перед осенними каникулами начал сбоить. Армейцы потерпели три поражения в пяти последних матчах. Вроде бы ерунда, вот только три предыдущих поражения они потерпели в 20 играх. Ничего себе разница?



Кроме того, четыре игрока были в сборной, принимая участие в Кубке Карьяла. А там другие требования, другие нагрузки, и последний матч всего лишь два дня назад с последующим перелетом из Финляндии. То есть в любом случае ЦСКА не будет полностью сбалансированным, а вот «Спартак» должен быть. Потому что Знарок.



Вот поэтому я и поставил бы на красно-белых, тем более что должок у них перед ЦСКА есть: 1 октября армейцы вынесли их вперед ногами, чуть-чуть недобрав до двузначного счета. То есть вопрос с мотивацией перед «Спартаком» стоять не будет.



Убойная игра, упорная, но «Спартак» все-таки удержит минимальное преимущество и победит в основное время», — сказал Лебедев.



ЦСКА — «Спартак». Прогноз: Капризов опять огорчит команду Знарка в дерби ЦСКА выиграл у красно-белых 14 предыдущих матчей.