Циципас — Зверев: прогноз Анны Чакветадзе на игру итогового турнира ATP

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Стефанос Циципас — Александр Зверев в групповом раунде Итогового турнира ATP, проходящем в Лондоне.



Cтавка: победа Зверева за 1.88.



«Оба теннисиста в первых своих матчах преподнесли сенсации, по-хорошему удивили. Но, наверное, их соперники сейчас уже не такие свежие, как были во время того же US Open. Медведев длинную серию без поражений провёл, Надалю вообще требуется больше времени для отдыха, и у него сейчас есть травма.



Мне всё-таки кажется, что здесь преимущество будет у Зверева. Он очень здорово подавал в матче с Надалем, сделал много эйсов, избавился от двойных ошибок. Он стал опаснее на своей подаче. Да, Зверев защищает много очков, он победитель турнира, это должно давить. Но, судя по всему, он в хорошем состоянии, уверен в себе. А у Циципаса победа над Медведевым могла отнять очень много эмоций. Он очень хотел выиграть, там была принципиальная встреча. Стефанос Медведева никогда не побеждал.



Думаю, Зверев должен быть чуть свежее в плане эмоций. Он больше привык играть на контратаках, и здесь это может сыграть в плюс, покрытие не самое быстрое. Саша будет ждать ошибок Циципаса, который играет в более атакующей манере, но менее стабилен», — сказала Чакветадзе.

Стефанос Циципас — Александр Зверев. Прогноз: грек и немец устроят триллер Оба великолепно подают, так что без тай-брейка вряд ли обойдётся.