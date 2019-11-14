Франция – Молдавия: прогноз Валерия Непомнящего на игру квалификации Евро-2020

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч отборочного турнира Евро-2020 Франция – Молдавия.



Ставка: минимум 4 мяча в матче за 1.45.



«Здесь нет никаких сомнений в том, что явным фаворитом являются действующие чемпионы мира. В этой игре они одержат победу и сделают это с крупным счётом. Французы способны выиграть в четыре мяча на своём поле. Не вижу никаких шансов у Молдовы.



Франция активно начнёт игру, с первых минут будет оказывать давление на ворота соперника, потому что слишком неравные силы у команд. При всём уважении к молдаванам оказать сопротивление Франции у них не получится.



Результативность Франции будет зависеть от того, насколько быстро они забьют свой первый гол. Если смогут отличиться быстро, то, возможно, забьют больше четырёх мячей, а если затянут, тогда будет труднее забить много. Молдова, думаю, забить не сможет, хотя в футболе случайности бывают.



Почему-то получается так, что Молдова в этом отборочном цикле не показывает хороших результатов и находится на последнем месте в группе, уступая Андорре. Французы могут выиграть крупнее чем в три мяча. Они ещё не обеспечили себе путёвку на чемпионат Европы, и поэтому у них не будет расслабленности в этой игре. Ожидаю от матча минимум четырёх голов», — сказал Непомнящий.

Франция – Молдавия. Прогноз: «трёхцветные» реабилитируются за ничью с Турцией Молдавия под руководством украинского тренера проиграла даже Андорре. Французы устроят разгром.