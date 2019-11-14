Франция – Молдавия: прогноз Валерия Непомнящего на игру квалификации Евро-2020

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч отборочного турнира Евро-2020 Франция – Молдавия.
Ставка: минимум 4 мяча в матче за 1.45.
«Здесь нет никаких сомнений в том, что явным фаворитом являются действующие чемпионы мира. В этой игре они одержат победу и сделают это с крупным счётом. Французы способны выиграть в четыре мяча на своём поле. Не вижу никаких шансов у Молдовы.
Франция активно начнёт игру, с первых минут будет оказывать давление на ворота соперника, потому что слишком неравные силы у команд. При всём уважении к молдаванам оказать сопротивление Франции у них не получится.
Результативность Франции будет зависеть от того, насколько быстро они забьют свой первый гол. Если смогут отличиться быстро, то, возможно, забьют больше четырёх мячей, а если затянут, тогда будет труднее забить много. Молдова, думаю, забить не сможет, хотя в футболе случайности бывают.
Почему-то получается так, что Молдова в этом отборочном цикле не показывает хороших результатов и находится на последнем месте в группе, уступая Андорре. Французы могут выиграть крупнее чем в три мяча. Они ещё не обеспечили себе путёвку на чемпионат Европы, и поэтому у них не будет расслабленности в этой игре. Ожидаю от матча минимум четырёх голов», — сказал Непомнящий.
- 14 ноября 2019
-
20:00
-
19:00
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
12:01
-
11:30
-
11:00
-
10:00
- 13 ноября 2019
-
23:00
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 12 ноября 2019
-
21:00
-
20:00
-
19:00
-
18:30