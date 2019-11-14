Португалия — Литва: прогноз Константина Генича на встречу отбора Евро-2020

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч Португалия — Литва в квалификации Евро-2020.
Ставка: победа Португалии минимум в 4 мяча за 1.79.
«Подходит к концу отборочный цикл к чемпионату Европы. Кто-то уже оформил себе путёвку на Евро, кто-то в шаге от этого. Это как раз Португалия. У неё впереди два матча — с Литвой и Люксембургом. Выигрывай и отправляйся на Евро. Пока она на одно очко опережает Сербию. Украина, выиграв у португальцев, завоевала путёвку на Евро. У Португалии, если что, ещё будет возможность пробиться через Лигу наций.
Португалия дома в Алгарве сыграет с Литвой. Недавно команды играли, и португальцы победили 5:1. Покер оформил Криштиану Роналду. Здесь можно было бы ограничиться голами Криштиану и порекомендовать, что он забьёт 2-3 мяча. Ему всего 5 мячей остаётся до заветной цифры 100 за национальную команду. Понятно, что он ещё может побороться за лучшего бомбардира в истории сборных. Уступает Роналду иранцу Али Даеи.
У литовцев ни одной победы, один раз они только сыграли вничью — с Люксембургом. Португалия должна выиграть уверенно, с запасом. Взял бы Португалию с форой (-3,5) мяча. У Криштиану сверхмотивация, он очень хочет забить. У него плохое настроение после клуба, его там Сарри дважды менял, говоря про травму. Он был не очень хорош с «Локомотивом» и «Миланом». Сборная может стать отдушиной. Но даже если Криштиану не будет забивать, есть и другие исполнители. Есть кому забивать, тем более такой команде, как Литва», — полагает Генич.
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