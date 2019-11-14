Франция — Молдавия: прогноз Константина Генича на игру квалификации Евро-2020

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч Франция — Молдова в квалификации Евро-2020.



Ставка: победа Франции в 1-м тайме минимум в 2 мяча за 1.70.



«Где тоже нет шансов у одной из команд, так это во Франции, где хозяева сыграют со сборной Молдавии. Молдаване поменяли тренера. Очень плохо в этом отборе они выглядят. Матч пройдёт на «Стад де Франс», это определённое волнение. Понятно, что молдаване упрутся, восемь человек за линией мяча, все будут обороняться. Но Франция есть Франция.



Франция упустила пока что шанс занять первое место в группе, не сумев обыграть Турцию при подавляющем преимуществе. В итоге сыграли 1:1. А в первом матче Франция проиграла Турции, поэтому при одинаковом количестве очков турки выше. Франция будет выходить на матч, зная, как сыграют Турция и Исландия. Исландцы как раз ещё имеют шансы побороться за выход из этой группы со второго места. Им надо хорошо сыграть в Турции.



Франция, зная результат в Турции, выйдет на матч с аутсайдерами. Думаю, несдобровать молдованам. Мбаппе, Коман, Гризманн — кто бы ни вышел в атаке у французов, быстрый мяч будет заложен в план на игру.



Одним забитым мячом в первом тайме Франция не ограничится, агрессивно она играет дома. Я предложил бы сыграть вариант «победа Франции с форой (-1,5) мяча в первом тайме» за 1.7», — сказал Генич.

Франция – Молдавия. Прогноз: «трёхцветные» реабилитируются за ничью с Турцией Молдавия под руководством украинского тренера проиграла даже Андорре. Французы устроят разгром.