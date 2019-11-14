Во сколько играют Россия — Бельгия, где смотреть и какой прогноз

16 ноября в матче отборочного турнира Евро-2020 встретятся сборные России и Бельгии. Начало — в 20:00 мск. Прямую трансляцию матча можно посмотреть на Первом канале.



Прогноз «Чемпионата»: победа Бельгии за 2.01



В предстоящем матче эксперты отдают предпочтение гостям. Желаем сборной России успеха, но при выборе ставок отбросим эмоции и доверимся логике. За коэффициент 2.01 можно взять викторию бельгийцев, а за 1.88 проверить индивидуальный тотал «красных дьяволов» больше 1,5. Аргументов в пользу парней Станислава Черчесова хватает, однако разница в уровне мастерства слишком велика.



На «Газпром Арене» ожидается аншлаг, атмосфера будет напоминать ЧМ-2018. Под руководством Черчесова наши парни демонстрируют запредельный уровень самоотдачи и стараются изо всех сил, но в клубах делах у многих важнейших исполнителей идут не лучшим образом. Разумеется, в сборной всё может измениться, однако Станислав Саламович не волшебник.



Черышев и Баринов травмированы, Головин занимается по индивидуальной программе, Гильерме не всегда справляется с давлением, Дзюба перестал забивать, финансовые проблемы отвлекают футболистов «Ростова», игроки «Спартака» привыкают к требованиям нового главного тренера, Джанаев, Кудряшёв и Семёнов со своими клубами — в зоне вылета РПЛ.



Роберто Мартинес может спокойно экспериментировать с составом, уровень таланта у «красных дьяволов» запредельный. Во всех без исключения матчах нынешней квалификации Бельгия побеждала с разницей в два мяча или более. Россия способна добыть ничью или даже переиграть столь мастеровитого соперника, находясь в оптимальной форме, но сейчас многие наши лидеры столкнулись с различными проблемами.



Бельгия забила больше всех в квалификации Евро-2020, хотя в топ-15 лучших бомбардиров отбора входит лишь Лукаку, расположившийся за пределами первой пятёрки. Как такое возможно? В восьми прошедших матчах в составе «красных дьяволов» отличились 13 футболистов. Опасность можно ожидать от кого угодно, а количество талантливых исполнителей зашкаливает.



В прошлом матче, с Казахстаном, в атакующем трио Бельгии вышли Азар, Мертенс и Батшуайи, а во встрече с Россией Роберто Мартинес вполне может выпустить Де Брёйне и Лукаку. А ведь есть ещё Ориги и Бентеке, каждый из которых ждёт шанса. Остановить такую машину фактором домашних трибун и усердием возможно, но маловероятно.

Россия — Бельгия. Прогноз: Черчесов не побьёт рекорд Романцева, а Дзюба сдулся Беспроигрышный вариант: болеем за наших, а ставим на Бельгию.