Босния и Герцеговина — Италия: прогноз Нобеля Арустамяна на отбор Евро-2020

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч 9-го тура квалификации Евро-2020 Босния и Герцеговина — Италия.



Ставка: Босния не проиграет за 1.70.



«Итальянцы идут на рекорд, выигрывая все матчи в группе. Но понятно, что выезд в Сараево очень непрост, особенно учитывая шансы Боснии пробиться на Евро — они резко возросли после последних матчей отбора.



Мне кажется, итальянцам не выиграть эту встречу, это будет сложно и практически невозможно. Я бы, например, поставил на то, что Босния не проиграет, с очень приличным коэффициентом, кстати.



Италия к тому же уже не так мотивирована и, вероятно, попробует заиграть новые лица», — сказал Арустамян.

Босния и Герцеговина – Италия. Прогноз: Манчини сделает девять в ряд Экс-тренер «Зенита» штампует одну победу за другой. Италия намерена пройти квалификацию без осечек.