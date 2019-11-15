Босния и Герцеговина — Италия: прогноз Нобеля Арустамяна на отбор Евро-2020
Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч 9-го тура квалификации Евро-2020 Босния и Герцеговина — Италия.
Ставка: Босния не проиграет за 1.70.
«Итальянцы идут на рекорд, выигрывая все матчи в группе. Но понятно, что выезд в Сараево очень непрост, особенно учитывая шансы Боснии пробиться на Евро — они резко возросли после последних матчей отбора.
Мне кажется, итальянцам не выиграть эту встречу, это будет сложно и практически невозможно. Я бы, например, поставил на то, что Босния не проиграет, с очень приличным коэффициентом, кстати.
Италия к тому же уже не так мотивирована и, вероятно, попробует заиграть новые лица», — сказал Арустамян.
Босния и Герцеговина – Италия. Прогноз: Манчини сделает девять в ряд
Экс-тренер «Зенита» штампует одну победу за другой. Италия намерена пройти квалификацию без осечек.
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