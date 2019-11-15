«Вашингтон» — «Монреаль»: прогноз Павла Лысенкова на игру НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/20 «Вашингтон» — «Монреаль».



Ставка: победа «Вашингтона» с учетом ОТ за 1.90.



«Вашингтон» — первый в лиге по очкам, хотя по потерянным его могут обогнать «Сент-Луис» и «Айлендерс». Тем не менее это прямой признак, что у «Кэпиталз» всё хорошо.



Последний раз «Вашингтон» не набирал ни одного очка в матче 14 октября, когда дома уступил «Колорадо» (3:6). С тех пор – 11 побед и два поражения в дополнительное время. Это очень впечатляет.



Кроме того, у Александра Овечкина всегда было повышенное возбуждение в матчах с «Монреалем»: 31 гол в 48 играх. Я помню даже, как Овечкину сломали нос в поединке с «Канадиенс», а он так разозлился, что сделал покер. Да, я был на той игре в Вашингтоне.



«Монреаль» в этом сезоне тоже неплох, идет восьмым месте в лиге (23 очка в 18 матчах). Победил трижды в последних четырёх играх, уступив только «Филадельфии» в овертайме. А ведь ещё была домашняя победа над «Коламбусом» по буллитам. И уже шесть раз «Канадиенс» в этом сезоне дотягивали до дополнительного времени.



Тем не менее верю в «Вашингтон» и беру такие коэффициенты: 1,6 – итоговая победа «Кэпиталз»; 2,25 – «Вашингтон» выиграет третий период, как он это любит делать в последнее время; 1,9 – тотал основного времени будет больше (6).



Почему всё так? В первом случае я беру итоговую победу «Вашингтона», хотя за основное время дают кэф 2,00. Но я просто снижаю риск, потому что «Кэпиталз» уходили в овертаймы аж шесть раз за последний месяц. Трижды за последние четыре матча.



В ноябре «Вашингтон» выиграл пять из шести третьих периодов. Облом случился только в последнем матче с «Филадельфией».



Ну а тотал больше, потому что обе команды нормально умеют забивать. Жду от них больше чем пять шайб. А если шесть, то это возврат», — сказал Лысенков.

«Вашингтон» — «Монреаль». Прогноз: Овечкин и Кузнецов споткнутся на Ши Уэбере Канадцы набрали ход, добыв в восьми последних матчах 13 очков из 16 возможных.