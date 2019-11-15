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Россия – Бельгия: прогноз Владислава Радимова на игру отбора Евро-2020

Россия – Бельгия: прогноз Владислава Радимова на игру отбора Евро-2020
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Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч отбора Евро-2020 Россия — Бельгия.

Ставка: Россия не проиграет за 1.90.

«На бумаге фаворит — Бельгия. Команда Роберто Мартинеса пока что выиграла все свои матчи. Бельгия и вовсе один из главных фаворитов на победу на чемпионате Европы, там на всех позициях игроки мирового класса. В этом матче будет вязкая позиционная борьба, поэтому я не ожидаю увидеть в нём много голов.

В игре с Кипром Россия показала хороший футбол, и было видно, что команда находится в хорошей форме. Но это был Кипр. Играть в высокий прессинг против Бельгии — это очень рискованно, поэтому сборная России в этом матче сыграет от соперника, отдав мяч Бельгии, и будет рассчитывать на контратаки. При поддержке болельщиков Россия вполне может побороться с бельгийцами. Думаю, что сборная России не проиграет в этом матче», — сказал Радимов.

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Беспроигрышный вариант: болеем за наших, а ставим на Бельгию.
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