Россия – Бельгия: прогноз Константина Генича на матч квалификации Евро-2020

Известный телекомментатор Константин Генич дал прогноз на матч квалификации Евро-2020 Россия – Бельгия.



Ставка: Бельгия не проиграет и обе забьют за 2.16.



«Мне, честно говоря, не верится, что сборная России в Петербурге обыграет эту Бельгию. На данный момент Бельгия занимает первое место в рейтинге. Сборная может в любой момент, соблюдая правильную аритмию матча, не то чтобы взорваться, но может прибавить. Сборная России, несмотря на появившуюся уверенность и солидность в действиях команды Черчесова, может этот момент пропустить. Это случилось и в первом матче в Брюсселе. За то время, что прошло с того матча, наша команда стала на порядок уверенней себя чувствовать, прошла квалификационный раунд.



Но сейчас можно сыграть на удовольствие, сыграть на результат, порадовать тысячи болельщиков, которые придут на стадион. Но, как бы хороша ни была сборная России, бельгийцы всё же сильнее. Всё будет зависеть от того, насколько мотивированы будут бельгийцы.



Думаю, что Бельгия не проиграет. Нашим надо идти вперёд, лезть в атаку. Не знаю, сыграет ли Головин. У него есть проблемы, есть проблемы и у Оздоева. Они работают по индивидуальным программам. Если сыграет Головин, то это уже одна история. Если не сыграет, то это совсем другая история. Не будет Черышева. Не будет Баринова. Надо идти вперёд. Если уж Черчесов максимально требовательный и амбициозный, то он заставит нашу команду играть агрессивно.



У бельгийцев своя история. Они за счёт паса или прессинга могут преодолеть любое давление. Наши забить в состоянии, причём во всех прошлых встречах, которые проходили на арене в Санкт-Петербурге, сборная России забивала: и французам, и испанцам аж три мяча. Если не ошибаюсь, то играли там и с Новой Зеландией. На этом стадионе сборная России, как правило, забивает. Но пропустит и в свои ворота. Видим, что Гильерме играет не безошибочно.



Вариант «обе забьют» напрашивается в этом матче, но, так как я не сомневаюсь в том, что Бельгия не проиграет, то я бы выбрал вариант обе забьют и Х2. Согласитесь, вариант достаточно интересный. Можно попробовать сыграть чистую победу Бельгии, но, кто его знает, может сыграют в результативную ничью. В общем, мой вариант — Х2 и обе забьют, а дальше думайте сами. Такую атаку, как у Бельгии, сдержать очень сложно».



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