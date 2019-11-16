Россия – Бельгия: прогноз Дмитрия Шнякина на матч квалификации Евро-2020

Известный телекомментатор Дмитрий Шнякин дал прогноз на матч квалификации Евро-2020 Россия – Бельгия.



Ставка: первый гол будет забит после 28-й минуты за 1.88.



«Куча звёзд у сборной Бельгии, она идёт на первом месте в рейтинге ФИФА. Очевидно, что наша команда будет действовать от обороны.



Недавно Станислав Черчесов приезжал, перед эфиром мне удалось с ним пообщаться. Знаете, он говорил о футболистах одной серьёзной российской команды, которые, по его мнению, в клубе недорабатывают в обороне. Не всегда внимательны в этой фазе, когда нужно переходить из атаки в оборону.



Наш тренер думает об оборонительных редутах, потихонечку прокладывая мостик на Евро-2020, где нас ждут более серьёзные соперники, чем Казахстан и Сан-Марино. Алексей Миранчук недавно сказал, что сейчас футболисты сборной сконцентрированы на обороне и выходе из обороны в атаку. То есть очевидно, что российская команда сыграет в контрманере против бельгийцев.



Что касается сборной Бельгии, то мне не кажется, что она с первых минут попытается показать всю свою мощь. Во-первых, потому что она играет в гостях. Во-вторых, не все лидеры бельгийской команды сейчас в сумасшедшем состоянии. Ну разве что Ромело Лукаку в отличной форме и много забивает за «Интер». Возьмём того же Азара, он не может найти себя в «Реале». Дрис Мертенс пять матчей не забивает за «Наполи», ни разу не забил в этом месяце. Кевин Де Брёйне — мало голевых передач, мало голов, хотя, конечно, он ключевой игрок. Аксель Витсель — нестабильный футболист, в «Боруссии» постоянно из его зоны соперник что-то придумывает.



Мне кажется, что бельгийская команда не пойдёт вперёд. Не жду яркого развития событий. Отсюда и мой прогноз — первый гол в матче будет забит после 28-й минуты с коэффициентом 1.88».



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