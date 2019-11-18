Испания – Румыния: прогноз Владислава Радимова на матч квалификации Евро-2020

Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч квалификации Евро-2020 Испания — Румыния.



Ставка: Испания забьёт минимум 3 мяча за 1.85.



«У испанцев сейчас новое поколение, и они стараются в каждом матче забивать как можно больше. На мой взгляд, они, конечно, тоже могут претендовать на победу на Евро. Но те же молодые англичане выглядят более предпочтительно, потому что у них опыта побольше. Но испанцы — это испанцы, у них всегда была хорошая команда, и она всегда в числе фаворитов.



Румыны, потеряв все шансы на выход из группы, просто уже будут доигрывать этот турнир. Я не удивлюсь даже, если на этот матч у румын все запасные выйдут. Поэтому они явно не соперники испанцам. Ну а Испания проходит дальше, и игроки будут мотивированы проявить себя в каждом матче, чтобы продолжить выступать на самом чемпионате. Так что Испания — фаворит, она должна побеждать Румынию. И думаю, им под силу забить минимум три мяча», — сказал Радимов.

Испания — Румыния. Прогноз: рискнём сделать ставку с коэффициентом 2.90 Обе сборные лишены турнирной мотивации, поэтому на первый план выйдут личные амбиции.