Испания – Румыния: прогноз Владислава Радимова на матч квалификации Евро-2020

Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч квалификации Евро-2020 Испания — Румыния.
Ставка: Испания забьёт минимум 3 мяча за 1.85.
«У испанцев сейчас новое поколение, и они стараются в каждом матче забивать как можно больше. На мой взгляд, они, конечно, тоже могут претендовать на победу на Евро. Но те же молодые англичане выглядят более предпочтительно, потому что у них опыта побольше. Но испанцы — это испанцы, у них всегда была хорошая команда, и она всегда в числе фаворитов.
Румыны, потеряв все шансы на выход из группы, просто уже будут доигрывать этот турнир. Я не удивлюсь даже, если на этот матч у румын все запасные выйдут. Поэтому они явно не соперники испанцам. Ну а Испания проходит дальше, и игроки будут мотивированы проявить себя в каждом матче, чтобы продолжить выступать на самом чемпионате. Так что Испания — фаворит, она должна побеждать Румынию. И думаю, им под силу забить минимум три мяча», — сказал Радимов.
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