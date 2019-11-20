«Спартак» – «Локомотив»: прогноз Владимира Вуйтека на встречу КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» – «Локомотив».



Ставка: победа «Локомотива» в матче за 1.85.



«Обе команды показывают неровные результаты: могут обыграть лидера чемпионата, а в следующей игре неожиданно сыграть гораздо слабее. В этом матче мои симпатии на стороне «Локомотива», и я поставлю на Ярославль. «Локомотив» должен показать качественную игру и одержать гостевую победу.



Команды уже встречались в этом сезоне в Ярославле, и тогда победу одержал «Спартак» (5:2). Но сейчас «Локомотив» сильно прибавил: по сравнению со стартом сезона это другая команда. Они одержали много побед и играют намного увереннее. Против «Спартака» они покажут хорошую игру.



Правда, «Спартак» сейчас также играет довольно неплохо. Видно работу с командой Олега Знарка, а это один из лучших тренеров чемпионата. А возможно, и наилучший, поэтому «Спартак» ещё прибавит в ходе сезона. Будет борьба в этом матче, даже предполагаю ничью в основное время.



«Локомотив» провёл удачную домашнюю серию, в которой одержал победы над «Сибирью» (2:0), «Нефтехимиком» (6:3) и «Салаватом Юлаевым» (5:1). Конечно, ярославцам не удастся забросить «Спартаку» пять-шесть шайб, так как они играют в гостях. Но результативности «Локомотива» хватит для того, чтобы обыграть команду Знарка», — сказал Вуйтек.

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