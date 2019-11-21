«Адмирал» – «Металлург»: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» – «Металлург».



Ставка: победа «Адмирала» в основное время за 3.15.



«Адмирал» победит, конечно же. Они дома здорово выглядят, практически никогда не проигрывают. Бывают и обидные поражения, в предыдущем матче дальневосточная команда уступила СКА, но и то только в овертайме. Тогда «Адмиралу» немного не хватило везения.



«Металлург», может быть, будет не таким хорошим и активным после перелёта. Я думаю, вратари не очень хорошо себя чувствуют сейчас у «Магнитки», поэтому ставлю на преимущество хозяев льда в одну шайбу. Дома и стены помогают, и болельщики активно поддерживают. У них сейчас очень хорошо идёт игра, тем более на домашней площадке.



С другой стороны, у «Магнитки» дальневосточное турне уже давно продолжается. Правда, и «Куньлуню», и «Амуру» уступили, но за это время могли привыкнуть к столь переменчивым условиям как по времени, так и по общему состоянию. Но я всё равно не думаю, что они там включились во временной ритм. Сама по себе поездка очень тяжёлая получилась, плюс команда не на ходу. У них ещё и с большинством проблемы начались, да и Мозякин не в той форме, в которой просто обязан находиться. Он старается, пытается играть, но сейчас больше похож на распасовщика, чем бомбардира. В том году как было дело: забросил Мозякин — победа, не забросил — совсем другой результат.



В последнее время почти у всех команд проблемы с составом, много травмированных хоккеистов. Вот, например, у «Магнитки» я бы выделил Брэндона Козуна, а у «Адмирала» — Александра Угольникова. В этом матче за «Металлург» мало что говорит, возможно, везение им поможет, но я не уверен, дальневосточники сейчас очень сильно заряжены, знают себе цену, поэтому должны оформить победу в основное время», — полагает Кожевников.

«Адмирал» — «Металлург». Прогноз: дальневосточники проверят «лис» на прочность У ММг два поражения подряд и очень неприятный календарь.