«Адмирал» — «Металлург»: прогноз Владимира Маленьких на игру КХЛ

Экс-защитник тольяттинской «Лады», магнитогорского «Металлурга», нижегородского «Торпедо» и сборной России Владимир Маленьких дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» — «Металлург».
Ставка: победа «Металлурга» в основное время за 2.10.
«В турнирной таблице Восточной конференции очень плотная ситуация. От 4-го места до 9-го команды разделяет всего четыре очка. А это ведь две победы. «Магнитка» на данный момент пятая, «Адмирал» — восьмой. Между ними всего одно очко, а это значит, что в случае победы команда с Дальнего Востока обойдёт магнитогорский «Металлург». Думаю, что нас ждёт очень интересный, упорный и принципиальный матч.
До предстоящего поединка, казалось бы, набравшая ход «Магнитка» неожиданно оступилась в Пекине и Хабаровске. Третья осечка за неделю в играх с командами, которые находятся во второй половине таблицы, согласитесь, будет перебором. Уральцы всё сделают, чтобы завершить выезд победой. В таких матчах на первый план выходит игра вратарей и спецбригад по игре в большинстве и меньшинстве. Не хочу обидеть дальневосточников, но у «Магнитки» всё-таки больше высококлассных игроков. Отдаю предпочтение уральцам, хотя понимаю, что выиграть во Владивостоке будет крайне тяжело», — сказал Маленьких.
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