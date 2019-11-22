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«Тамбов» – «Локомотив»: прогноз Владислава Радимова на игру РПЛ

«Тамбов» – «Локомотив»: прогноз Владислава Радимова на игру РПЛ
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Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч 17-го тура РПЛ «Тамбов» – «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» за 1.78.

«Тамбов» после смены главного тренера одержал 3 победы в 3 матчах, причём обыграл одного из лидеров чемпионата – «Ростов», а также прямого конкурента в борьбе за выживание – «Сочи». Однако я думаю, что эмоциональный подъём после перемен в тренерском штабе прошёл, а значит, закончится и победная серия.

«Локомотив», несмотря на обилие травм, должен набирать в этом матче три очка, чтобы не отстать от лидера чемпионата. «Локомотив» очень хорошо смотрелся в матче с «Ювентусом», а вот с «Краснодаром» эмоций не хватило. Перерыв на игры сборных пойдёт москвичам на пользу: игроки, у которых есть повреждения, должны восстановиться и физически, и эмоционально. Когда все лидеры в строю, «Локомотив» показывает хороший атакующий футбол и должен обыгрывать такие команды, как «Тамбов», чтобы бороться за чемпионство», — сказал Радимов.

«Тамбов» — «Локомотив». Прогноз: играем против котировок букмекеров
Эксперты так сильно ждут низовой матч, что оставили шикарную лазейку для ставки.
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