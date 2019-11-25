«Авангард» — «Витязь»: прогноз Павла Лысенкова на игру КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч «Авангард» — «Витязь» в рамках регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20.



Ставка: победа «Авангарда» в одну или две шайбы за 2.95.



«На «Авангард» навалилась какая-то череда травм. Боб Хартли, который видел в хоккее всё, говорит о том, что никогда такого в хоккее не видел, что у него не было никогда такой эпидемии. «Авангард» играет в четыре защитника, которые проводят на льду по 30 минут за матч. Интересно посмотреть статистику третьего периода матча с минским «Динамо», где «Авангард» проиграл 1:2. Например, Семёнов получил 13 минут игрового времени. Хартли пытается играть одной тройкой, делает ставку на лидеров, молодёжь в заявке есть, но Боб играет теми, кто есть. «Авангард» даже подписал трёхкратного чемпиона мира Алексея Терещенко, который не имел игровой практики, но его взяли на пробный контракт, потому что просто некем играть. Вот в такой ситуации находится «Авангард». Терещенко с большой вероятностью сыграет с «Витязем». Возможно возвращение в строй Широкова, который много решает в атаке, он забил самый красивый гол без броска, о котором трубила вся пресса.



«Витязь» здорово начал чемпионат, это неуступчивая команда. Но в последних 12 матчах он потерпел 10 поражений. Победили «Северсталь», но с грандами «Витязю» играть психологически тяжело. «Витязь» надломил обмен со СКА, он посчитал, что он какой-то фарм-клуб. Из этой психологической ямы команда пока не выбралась, поэтому я ставлю на «Авангард», хоть ситуация в команде бедственная. Я ставлю на то, что «Авангард» в этом матче выиграет. Эта победа будет с разницей в одну-две шайбы, потому что «Авангард» не в том состоянии, чтобы устраивать кому-то разнос, хотя победил недавно «Салават Юлаев» у себя дома 4:1. Но это редкий случай. На сайте «Фонбет» я взял коэффициент 2.95 на то, что «Авангард» выиграет в одну-две шайбы.



Кроме этого хочу поставить на тотал меньше 4,5 за 1.80. В «Авангарде» не так много хоккеистов, которые могут забить, а «Витязь» сам по себе мало пропускает», — сказал Лысенков.

«Авангард» — «Витязь». Прогноз: Сёмин пробьёт Бобкова в Балашихе У омичей очень много травм, что даёт “Витязю” шансы зацепить очки.