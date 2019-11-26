«Ювентус» — «Атлетико Мадрид»: прогноз Александра Вишневского на Лигу чемпионов

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Ювентус» — «Атлетико Мадрид».



Ставка: 2 или 3 гола в матче за 1.95.



«Ювентус» уже обеспечил себе выход в плей-офф Лиги чемпионов, однако на своём поле туринцы не станут отбывать номер. Перед ними стоит задача ещё и занять первое место в группе. Чтобы сделать это заранее и вообще не переживать по поводу результата последнего тура в Леверкузене, «Ювентусу» даже не обязательно побеждать в матче с «Атлетико». Ничьей 0:0 или 1:1 тоже будет достаточно для досрочного первого места.



«Атлетико» и «Ювентус» — лучшие по надёжности игры в обороне топ-клубы Европы за последние годы. Однако в этом сезоне обе команды несколько деградировали по качеству игры в обороне и пропускают больше привычного. У «Атлетико» квартет защитников в Турине вообще составят те футболисты, что проводят первый сезон с Диего Симеоне. Оба основных центральных защитников — Савич и Хименес — не включены в заявку на матч из-за медицинских проблем. В такой ситуации вероятность голов повышается. Плюс набравший отличную форму Мората очень любит забивать своим бывшим клубам. А у Криштиану Роналду крайне непростые отношения с «Атлетико», и периодически он даже наказывает «индейцев» хет-триками, и это действительно впечатляет — в среднем-то «Атлетико» много лет подряд пропускает только около полугола за матч. В общем, голов тут наверняка будет побольше, чем обычно пропускают эти две команды. Но всё же, наверное, не настолько много, как в матче первого круга в Мадриде (2:2). Я поставлю в этом матче на медийный тотал — количество голов от двух до трёх».

«Ювентус» — «Атлетико». Прогноз: Симеоне получит «двойку» от «старой синьоры» Букмекеры предлагают удивительно щедрый коэффициент на два или более гола «Ювентуса».