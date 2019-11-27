«Валенсия» — «Челси»: прогноз Ильи Казакова на Лигу чемпионов

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Валенсия» — «Челси».
Ставка: обе забьют за 1.55.
«Челси» выглядит всё лучше и лучше. Похоже, что решение Романа Абрамовича сделать ставку на Фрэнка Лэмпарда оказалось верным. «Валенсия», напротив, начинает терять ход. Она обязательно забивает. Мне кажется, что в последней фразе скрывается главная ставка на этот матч.
Я считаю, что обе команды забьют, потому что у «Валенсии» только одна игра в чемпионате Испании была безголевой. Если мы говорим о Лиге чемпионов, то валенсийцы в среднем забивают 1,5 гола — это очень хороший показатель.
Мне кажется, что расслоение уже должно произойти, ведь в группе Е три команды имеют в активе по 7 очков после четырёх туров. Вот сейчас всё должно решиться. На мой взгляд, «Аякс» и «Челси» должны очень серьёзно оторваться от своих соперников. Амстердамцы и так уже отрыв имеют. В любом случае из трёх фаворитов после 5-го тура останутся только два.
Мне кажется, что ставка на победу «Челси» должна в этом матче сыграть. На этот исход не самый высокий коэффициент, так же как и на ставку «Челси» не проиграет». Также предположу, что нас ждёт верховая игра — тотал больше 2,5 гола», — сказал Казаков.
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