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«Астана» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Александра Елагина на Лигу Европы

«Астана» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Александра Елагина на Лигу Европы
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Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч группового этапа Лиги Европы «Астана» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: «Манчестер Юнайтед» забьет в обоих таймах за 1.91.

«28 ноября «Манчестер Юнайтед», лидирующий в группе L Лиги Европы с 10 очками после четырех туров, встречается в гостях с казахстанской «Астаной», проигравшей до этого все свои матчи, в пятом туре группового этапа второго по значимости европейского турнира.

Футболисты «Астаны» прочно сидят на последнем месте с унылым нулём, проиграв абсолютно в каждом матче. «МЮ» подходит к этой игре после триллера в АПЛ. В 13-м туре «красные дьяволы» сыграли вничью 3:3 с «Шеффилдом», причём большую часть матча «Манчестер» проигрывал.

В первом туре группового этапа 19 сентября на «Олд Траффорд» манкунианцы скромно выиграли у «Астаны». Тот матч в основном запомнился голом тинейджера Мэйсона Гринвуда, которому на тот момент не было даже 18 лет.

Ясное дело, что в предстоящем матче фаворитом является «Манчестер Юнайтед». Скорее всего, английский клуб одержит победу, кто бы сомневался. Тем более что любой успех на данном этапе чрезвычайно важен для Оле-Гуннара Сульшера и его команды.

Поэтому я и предлагаю поставить на голы. Ставим на голы манкунианцев, а не просто на победу, чтобы смотреть было поинтереснее. Мой прогноз: «Манчестер Юнайтед» забьёт в обоих таймах предстоящего матча с «Астаной». Такая ставка предлагается с коэффициентом 1,91», — сказал Елагин.

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У «Астаны» 0 очков в группе, а последний официальный матч был сыгран 10 ноября.
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