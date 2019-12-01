«Атлетико» — «Барселона»: прогноз Михаила Поленова на матч чемпионата Испании

Футбольный комментатор Михаил Поленов дал прогноз на матч 14-го тура Примеры сезона-2019/20 «Атлетико Мадрид» — «Барселона».



Ставка: тотал меньше 2,5 гола за 1.75.



«Играют команды, которые относятся к фаворитам в борьбе за чемпионство. Их несколько сейчас, но специфика испанского чемпионата в нынешнем сезоне такова, что ни одна большая команда пока не играет как большая. Нет никакого отрыва. Нет никакой стабильности.



И «Барселона», и «Атлетико» проводят матчи очень нестабильно и непохоже друг на друга. Между собой они будут играть после матчей Лиги чемпионов. Это, как выясняется сейчас, является изнурительным как для одной команды, так и для другой. Хотя и у «Атлетико», и у «Барселоны» привычка играть такие матчи есть. Но когда нет выстроенности, а у каждой команды это своя собственная история, подобный ритм и подобный календарь могут оказаться серьёзной проблемой.



Я предлагаю задуматься над вариантом «тотал меньше» в этом матче. Всё-таки «Барселона» на выезде против «Атлетико» — эта команда, в каком бы составе она ни играла, умеет действовать по результату. Мне кажется, что это будет такая прагматичная, может быть, даже скучная до зевоты игра двух испанский грандов, которые очень хорошо друг друга знают и рисковать сейчас не будут. Мой прогноз на эту встречу таков: с коэффициентом 1,75 я выбираю тотал матча меньше 2,5».



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«Атлетико» — «Барселона». Прогноз: берём коэффициент 3.55 в суперматче Примеры Обе команды на неделе провели важные матчи в Лиге чемпионов.