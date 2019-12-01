«Зенит» — «Спартак»: прогноз Евгения Ловчева на матч Российской Премьер-Лиги

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Спартак».



Ставка: ничья за 4.25, ТМ 2,5 мяча за 2.00.



«Спартак» стал играть в обороне значительно надёжнее. Не сомневаюсь, что москвичи будут играть в три центральных защитника. Практически все последние игры «Спартак» отыграл на ноль.



«Зенит» подустал, поэтому у «Спартака» будут моменты за счёт того, что он будет играть от обороны и проводить быстрые контратаки. «Зенит» играл в Лиге чемпионов. Положительные эмоции, которые были, всё-таки забирают какие-то силы. Поэтому будет равная игра.



Более того, совсем недавно ЦСКА гостил в Питере после нескольких поражений, но я говорил о том, что «Зенит» их не разобьёт. Так оно и получилось, потому что это дерби. Здесь всё начинается с нуля, все на равных. Думаю, что будет ничья».



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