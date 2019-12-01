«Атлетико» – «Барселона»: прогноз Александра Вишневского на матч Примеры

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 15-го тура испанской Ла Лиги сезона-2019/20 «Атлетико Мадрид» – «Барселона».



Ставка: «Барселона» не проиграет и тотал меньше 3,5 за 1.80.



«Обе команды провели довольно тяжёлые и важные матчи в Лиге чемпионов. У «Атлетико» было на сутки больше на подготовку к матчу против лидера испанского чемпионата, но у «Атлетико» сейчас не лучшая ситуация в плане центра обороны – отсутствуют два основных центральных защитника.



В последнее время «Атлетико» пропускает довольно много, качество игры команды Диего Симеоне не лучшее. Мне кажется, что «Барселона» этот матч не проиграет, даже несмотря на дисквалификацию Бускетса, который сильно деградировал. Наверное, его отсутствие не так важно, как это было в прошлых сезонах. Первая из двух моих идей – «Барса» не проиграет.



Вторая идея состоит в том, что здесь вряд ли будет много голов. Исторически противостояния между «Атлетико» и «Барселоной» не богаты на голы в последние годы, потому что «Атлетико» мало что позволяет «Барселоне». За последние четыре матча между этими командами ни разу не забивалось более двух голов. Последний случай, когда в этом противостоянии было больше трёх голов, случился 14 матчей назад. Я думаю, что сейчас будет то же самое, тем более что у «Барсы» поломался Дембеле, уменьшилась возможность для ротации. Сыграет Гризманн, который не в лучшем состоянии находится в последнее время, его будут неистово освистывать болельщики «Атлетико».



Моя ставка такая – «Барселона» не проиграет и тотал меньше 3,5».



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