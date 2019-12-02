«Краснодар» – «Тамбов»: прогноз Игоря Гамулы на игру Российской Премьер-Лиги

Известный тренер Игорь Гамула дал прогноз на матч РПЛ «Краснодар» – «Тамбов».
Ставка: победа «Краснодара» минимум в 2 мяча за 2.14.
«Конечно, очевидной ставкой выглядит победа хозяев. “Краснодар” в последнее время набирает форму и выигрывает. Например, в предыдущем туре “быки” в Туле обыграли “Арсенал” со счётом 2:1. Возвращаются травмированные футболисты – Юрий Газинский и Вандерсон
«Тамбов» тоже в неплохой форме. Три победы подряд у этой команды было до встречи с «Локомотивом», там они «железнодорожникам» проиграли 2:3 но смотрелись при этом очень достойно. Отмечу, что в ноябре лучшим игроком лиги был признан Владимир Обухов, форвард «Тамбова», А лучшим тренером – Сергей Первушин, который не так давно сменил Александра Григоряна после череды неудач.
«Тамбову» будет сложно тягаться с «Краснодаром», но есть для аутсайдера один плюс — южане подойдут к этой встрече после матча Лиги Европы. Тем не менее, я положусь на мастерство будущих хозяев и поставлю на их победу с форой (-1,5)», — сказал Гамула.
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