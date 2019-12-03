«Бернли» — «Манчестер Сити»: прогноз Георгия Черданцева на встречу АПЛ

Известный комментатор Георгий Черданцев дал прогноз на матч 15-го тура АПЛ «Бернли» — «Манчестер Сити».



Ставка: «Бернли» забьёт за 1.88.



«У «Бернли» следующий матч на выезде с «Тоттенхэмом». Это ноль очков практически наверняка. У «Сити» дерби с «Юнайтед». Между матчами четыре дня. Я думаю, что для «Бернли» из этих двух главный первый, для «Сити» второй. Так как «Сити» перестал быть машиной по забиванию голов и непонятно, сыграет ли в этом матче Агуэро, а если он и будет готов, то, скорее всего, его могут поберечь на дерби, думаю, что у хозяев есть все шансы на очки в этом матче», — сказал Черданцев.

«Бёрнли» — «Манчестер Сити». Прогноз: рискнём в надежде сорвать куш «Горожане» пропускают в первом тайме уже на протяжении четырёх матчей.