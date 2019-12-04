СКА – «Ак Барс»: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ СКА – «Ак Барс».



Ставка: победа «Ак Барса» за 2.85.



«Матч примерно равных соперников. Обе команды показывают хорошие результаты, но небольшое преимущество будет всё-таки у «Ак Барса». Конечно, СКА сейчас улучшил свою игру по сравнению с началом сезона. В прошлой игре питерцы обыграли в гостях ЦСКА (4:2), но «Ак Барс» – лидер Восточной конференции. И он показывает стабильные результаты, в том числе и на выезде. В этой игре казанцы для меня фавориты, они смогут победить в Санкт-Петербурге. Но лёгкой победы «Ак Барсу» не достанется.



«Ак Барс» в прошлом матче обыграл на своём льду московское «Динамо» (5:2). И меня не удивила такая крупная победа, потому что «Ак Барс» играет очень здорово и сейчас является сильнейшей командой в КХЛ. У казанцев сбалансированная команда, думаю, они так и продолжат уверенно побеждать и находиться в верхней части таблицы своей конференции.



Казанцы в предстоящей игре начнут активно действовать с первых минут, даже играя на площадке соперника. У них такой стиль игры, основанный на давлении, прессинге соперника.



У Казани хорошая команда в этом сезоне, во многих матчах они играют очень грамотно, потому что Дмитрий Квартальнов – классный специалист. И пока у «Ак Барса» не возникает никаких проблем в чемпионате. Да и в целом у него сейчас уровень выше, чем у СКА. «Ак Барс» способен забросить 3-4 шайбы в ворота СКА и одержать победу в основное время», — сказал Вуйтек.



СКА — «Ак Барс». Прогноз: Зарипов и Азеведу покажут себя в Санкт-Петербурге СКА приятно удивил в Москве, но с казанцами будет не легче.