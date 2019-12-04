СКА — «Ак Барс»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ СКА — «Ак Барс».



Ставка: победа «Ак Барса» в основное время за 2.85.



«Ах, какой это будет матч! Начнём с гостей. «Ак Барс» совсем недавно завершил славную семипобедную серию, завершил каким-то непонятным футбольным счётом дома с сочинцами. И можно считать, что начал следующую серию. СКА в этом плане и вовсе красавец: у питерцев победная серия составляет уже девять матчей, и даже ЦСКА в предыдущем туре не смог её обломать, хоть и практически весь матч вёл в счёте. То есть налицо две побеждающие команды, и всё говорит о том, что зубы они пообломают друг об друга на славу.



Что нам говорит статистика личных встреч? Она не говорит, она прямо-таки вопиет, что из шести последних «междусобойчиков» календарного чемпионата КХЛ, прошедших в Северной столице, «большие татары» выиграли в пяти. В гостях. Притом что у СКА более чем двукратное преимущество по количеству побед в личных встречах. Улавливаете? Преимущество преимуществом, но дома у Питера в последнее время, как видим, не идёт.



Чего нам ждать на этот раз? Есть предложение сплясать как раз от того факта, то есть от того, насколько удачно играет «Ак Барс» в Санкт-Петербурге. Понятно, что сильно развернуться соперники друг другу не дадут, но в обеих командах собраны такие товарищи, которые запросто делают гол из полумомента. Поэтому шайбы будут, и, кажется, их будет немало. Но в итоге «Ак Барс» всё-таки победит в основное время и с минимальным счётом. Должен же кто-то ломать питерцам через колено победную серию, особенно когда СКА подряд играет с двумя лидерами конференций?» — сказал Лебедев.

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