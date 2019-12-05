«Арсенал» — «Брайтон»: прогноз Романа Гутцайта на игру АПЛ

Известный комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «Брайтон».
Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 1.78.
«Первый домашний матч для «Арсенала» после увольнения Унаи Эмери. У меня сейчас будет даже не прогноз, а пересказ той истории, которая произошла час назад на паспортном контроле. Разговорился я с сотрудником, который, как оказалось, болеет за «Арсенал». Говорю ему: «Сочувствовать вам не надо? Наверняка вы довольны тем, что Эмери ушёл». Он отвечает: «Да, это лучшее решение, которое можно было принять в этой ситуации. Дальше без него, и это очень здорово. Фредди нам поможет», — сказал парень, симпатизирующий «Арсеналу» всю свою жизнь.
Поможет ли Фредди матче с «Брайтоном»? Думаю, что он сделает это только в одном смысле. Он повлияет на то, что «Арсенал» дома сможет забить. «Канониры» дома регулярно находят возможность отличиться. Но при этом у лондонцев за весь сезон всего одна игра на ноль в родных стенах. Обратите внимание на это.
Поэтому я думаю, что и «Брайтон», который умеет проявить себя в атаке, забьёт в ворота «Арсенала». Давайте сыграем «обе забьют + тотал голов больше 2,5» с коэффициентом 1.78», — сказал Гутцайт.
- 5 декабря 2019
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:20
-
11:51
-
11:00
-
10:00
- 4 декабря 2019
-
20:00
-
19:00
-
18:35
-
18:10
-
17:45
-
17:20
-
16:55
-
16:30
-
16:10
-
15:45
-
15:21
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 3 декабря 2019
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00