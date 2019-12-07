«Краснодар» — ЦСКА: прогноз Рината Билялетдинова на матч чемпионата России

Известный российский футболист и тренер Ринат Билялетдинов дал прогноз на матч 19-го тура РПЛ сезона-2019/20 «Краснодар» — ЦСКА.
Ставка: ничья за 3.30.
«Обе команды не выиграли в последнем туре, более того, ЦСКА проиграл. Непонятные для меня вещи. Я для себя это объясняю тем, что надо находиться внутри команды, чтобы понять, почему ЦСКА застопорился в этом сезоне. Я столько обнадеживающих моментов видел в прошлом году, когда эта обновленная команда играла красиво, затаскивала легко мячи в штрафную, а Чалов забивал. Красота была! Что-то сломалось, а раз Бийола ставят в нападение, чтобы на него забрасывать мячи, то это свидетельствует о том, что что-то в механизме комбинационной игры застопорилось. Как надолго? Не знаю.
Такая же проблема и у «Краснодара». Потеря — в первую очередь Перейры и Классона, даже не Каборе, — нарушила быструю комбинационную игру команды. Чья игра сейчас возьмет верх в Краснодаре? Честно говоря, очень сложно прогнозировать, но с учетом того, что «Краснодар» не забил «Тамбову», то и ЦСКА он не забьёт. В ответ тоже ничего не получит. Ничья».
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