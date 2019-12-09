«Вест Хэм» — «Арсенал»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч «Вест Хэм» — «Арсенал» в рамках 16-го тура английской Премьер-лиги сезона-2018/19.
Ставка: «Вест Хэм» забьет минимум 2 мяча за 2.15.
«Все плохо у «Арсенала». Команда не может 9 игр победить. В гостях играет безобразно — с начала чемпионата не может взять три очка.
И «Вест Хэм», который выиграл всего одну встречу в последних 9 матчах. Форма плохая. Но победа над «Челси», тем не менее, заслуживает внимания.
Только одна из последних очных 4 встреч закончилась поражением «Вест Хэма». Это примечательно. С 2016 года в остальных матчах «молотобойцы» набирают очки. Это круто.
Думаю, всем известно, что творится в «Арсенале». Пока приходит Юнберга не сильно что-то изменил. Не жду в этой игре откровения от «канониров». Думаю, что «Вест Хэм» сможет набрать максимум очков — беру тотал 1,5 у «молотобойцев» за 2,15», — сказал Казанский.
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