«Динамо» М – СКА: прогноз Владимира Вуйтека на встречу КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» М – СКА.
Ставка: победа «Динамо» за 2.45.
«Динамо» в последнее время играет хорошо, стабильно набирает очки и поднимается в турнирной таблице. В его составе выделяются Яшкин и Шипачёв, которые забивают почти в каждой игре и делают всё для того, чтобы «Динамо» находилось в верхней части таблицы Западной конференции. В этой игре я ставлю на их победу, потому что они способны обыграть на родном льду своего конкурента по таблице.
«Динамо» не так давно проиграло ЦСКА с минимальным счётом (1:2), но СКА — это не ЦСКА, против команды из Санкт-Петербурга динамовцам будет легче. В этой игре «Динамо» хорошо проявит себе в атаке. Я считаю, что им по силам в этом матче забросить три-четыре шайбы, а СКА забросит не больше двух шайб, так как «Динамо» надёжно играет в обороне.
СКА в хорошей форме. Питерцы одержали большое количество побед в последнее время, прибавили в качестве игры, но они проводят этот матч в гостях. И я думаю, «Динамо» может прервать их удачную серию игр. Возможно, СКА пойдёт на пользу пауза на матчи сборных, и после неё они продолжат побеждать. Но сейчас они не смогут набрать очки», — сказал Вуйтек.
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