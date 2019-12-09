«Динамо» М – СКА: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Динамо» Москва – СКА.



Ставка: победа СКА в основное время за 2.45.



«Похоже, московское «Динамо» нашло свою новую нишу в КХЛ, которую можно назвать словосочетанием «под олигархами». То есть за Кубками Гагарина не лезет (ещё или пока – двух знарковских хватает), основные амбиции удовлетворены. Но и чуть повыше «среднего класса», с которым бело-голубые сейчас разбираются исправно. Хлопнуть «Ак Барс» или тот же ЦСКА не получается, но с тех же «Локомотива» и «Торпедо» шкура регулярно обдирается и вывешивается на борт для просушки.



СКА, понятное дело, не относится к беднейшим слоям населения, но если начинать разговор про эту команду, то заходить следует со стороны психологии. А психология нам говорит, что победная серия питерцев подошла к критическому значению в 10 матчей. Именно после этой цифры у игроков начинаются душевные томления и не пойми откуда берётся боязнь проиграть. И каждая следующая победа даётся с ещё большим трудом, вне зависимости от реальных возможностей грядущего соперника.



СКА в нынешнем режиме надо дотерпеть до Нового года – дальше будет легче. Там пойдут Мински и Риги, а пока, помимо «Динамо», надо будет ещё «сделать» ЦСКА и «Магнитку».



Может ли роскошная 10-матчевая победная серия СКА накрыться медным тазом уже в Москве? В принципе, да, и это точно было бы для питерцев лучше – опять-таки с психологической точки зрения. Народ бы успокоился, снялось бы общее напряжение и подспудный страх проиграть. Но, увы, ничего не говорит в пользу бело-голубых. А статистика личных встреч и вовсе их хоронит: СКА победил в девяти из десяти последних матчей регулярного чемпионата. Если брать с учётом плей-офф, то картина будет для команды Крикунова ещё страшнее, но плей-офф брать не станем, поскольку это уже совсем другой турнир с другим целепоказанием.



В общем, сердце будет болеть за «Динамо», но это не помешает победить СКА. Скромно, со вкусом, в одну-две шайбы, зато в основное время», — сказал Лебедев.

«Динамо» М — СКА. Прогноз: Самонов даст отпор Шипачёву и Афиногенову СКА одержал 10 побед подряд, а у бело-голубых много кадровых потерь.