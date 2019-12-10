Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Ставки / Новости /

«Челси» — «Лилль»: прогноз Дениса Казанского на игру Лиги чемпионов

«Челси» — «Лилль»: прогноз Дениса Казанского на игру Лиги чемпионов
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч «Челси» — «Лилль» в рамках групповой стадии ЛЧ.

Ставка: победа «Челси» и минимум 3 мяча в матче за 1.55.

«Здесь всё просто. «Челси» нужно побеждать. И «Лилль» — команда в самом низу таблицы и ни на что не претендует уже в ЛЧ. Хозяева должны рвать и метать.

«Лилль» в последних пяти матчах пропустил 12 мячей. И очень сложно представить, что что-то у них получится на «Стэмфорд Бридж». «Челси» победит, и это команда, которая дома побеждает в ЛЧ — в 2 из 3 матчей. Пусть и пропускала, но в этой встрече всё однозначно — победа «Челси» через верх с аутсайдером», — сказал Казанский.

«Челси» — «Лилль». Прогноз: французы найдут способ огорчить Кепу в Лондоне
Синие гораздо сильнее, но слишком уж часто ошибаются в обороне в последнее время.
Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019